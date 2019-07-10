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1:47   10 Июля 2019
Весь мир

Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавит Пентагон, поскольку врио министра обороны США Марк Эспер не может возглавлять ведомство из-за того, что сенат будет рассматривать его кандидатуру. Об этом пишет Military Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Американский президент Дональд Трамп 21 июня официально заявил о желании выдвинуть Эспера. Само выдвижение и слушания в сенате, по словам представителя Пентагона, ожидаются в ближайшее время.

Представитель Пентагона сообщил, что последние две недели ведомство занималось подготовкой Спенсера.

На время процедуры утверждения Эспер вернется на позицию министра сухопутных войск США. Ранее он был вице-президентом оборонной компании Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената США и возглавлял консервативный стратегический экспертный центр Heritage Foundation.

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Автор: Олег Королев
#пентагон

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