Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавит Пентагон, поскольку врио министра обороны США Марк Эспер не может возглавлять ведомство из-за того, что сенат будет рассматривать его кандидатуру. Об этом пишет Military Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Американский президент Дональд Трамп 21 июня официально заявил о желании выдвинуть Эспера. Само выдвижение и слушания в сенате, по словам представителя Пентагона, ожидаются в ближайшее время.

Представитель Пентагона сообщил, что последние две недели ведомство занималось подготовкой Спенсера.

На время процедуры утверждения Эспер вернется на позицию министра сухопутных войск США. Ранее он был вице-президентом оборонной компании Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената США и возглавлял консервативный стратегический экспертный центр Heritage Foundation.