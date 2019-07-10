Семеро детей погибли на юго-востоке Сирии в результате подрыва мины

Семеро детей погибли в результате взрыва мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Отмечается, что дести стали жертами подрыва мины, заложенной боевиками «Исламского государства»* в деревне Даблан на востоке провинции.

Данные инциденты в Сирии не редки. Боевики, покидая города и поселки под натиском армии Сирии, закладывали взрывные устройства - в том числе, в жилых домах. За последние месяцы жертвами взрывов стали десятки мирных жителей.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ракетного обстрела террористов в провинции Хама на западе Сирии.

Вооруженный конфликт в республике продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

*ИГ (Исламское государство) - террористическая организация, запрещена российским судом.