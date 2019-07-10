Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины

Действия украинских властей могут привести к сокращению числа предпринимателей в стране, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

На своей странице в Facebook лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявил, что считает действия украинских властей могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни умеющих и желающих работать людей.

Он заявил, что украинская власть задавила предпринимателей налогами, программы по поддержке среднего и малого бизнеса перестали работать, специалистов рабочих профессии найти все сложнее, ПТУ закрываются. Бойко подчеркнул, что инвестиции перестали идти, а режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта.

Согласно последним данным, минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов. Данный показатель заложен в госбюджет на текущий год.