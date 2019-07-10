Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

 Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины

Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины
Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

 Семеро детей погибли на юго-востоке Сирии в результате подрыва мины

Семеро детей погибли на юго-востоке Сирии в результате подрыва мины
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

 Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины

Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины
Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

Министр ВМС США временно возглавит Пентагон

 Семеро детей погибли на юго-востоке Сирии в результате подрыва мины

Семеро детей погибли на юго-востоке Сирии в результате подрыва мины
1:03   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины

Депутат Верховной рады заявил об исходе предпринимателей из Украины

Действия украинских властей могут привести к сокращению числа предпринимателей в стране, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

На своей странице в Facebook лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявил, что считает действия украинских властей могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни умеющих и желающих работать людей.

Он заявил, что украинская власть задавила предпринимателей налогами, программы по поддержке среднего и малого бизнеса перестали работать, специалистов рабочих профессии найти все сложнее, ПТУ закрываются. Бойко подчеркнул, что инвестиции перестали идти, а режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта.

Согласно последним данным, минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов. Данный показатель заложен в госбюджет на текущий год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #предпринимательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...