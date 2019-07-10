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0:46   10 Июля 2019
Весь мир

Путин не считает поддержку Клинтон от Украины вмешательством в американские выборы

Путин не считает поддержку Клинтон от Украины вмешательством в американские выборы

Российский президент Владимир Путин считает, что поддержка Хиллари Клинтон со стороны прежней украинской власти во время президентской гонки в США нельзя трактовать как вмешательство в выборы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

По мнению Путина, он не думает, это можно трактовать как вмешательство стороны Украины.  Он отметил, что украинские власти исходили из того, что Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим властям США. Российский лидер подчеркнул, что в этом нет ничего особенного.

Путин добавил, что предыдущие власти Украины пытались создать о себе хорошее мнение, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в сторону Трампа и всячески поддерживали демократов. По его словам, какого-либо секрета тут нет, поскольку они действовали почти публично.

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Автор: Олег Королев
#путин #украина #клинтон

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