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0:25   10 Июля 2019
Весь мир

Путин напомнил о невыполненных Обамой обещаний по Украине

Путин напомнил о невыполненных Обамой обещаний по Украине

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о договоренностях с экс-президентом США Бараком Обамой по Украине.

Он отметил, что несмотря на то, что Обама уже не президент, существуют определенные вещи, о которых публично не говорят.

Путин заявил, что может сообщить, что договоренности по Украине, достигнутые в одном из телефонных разговоров, не были исполнены с американской стороны. Российский лидер подчеркнул, что не стал бы вдаваться в детали телефонного договора.

Президент РФ Владимир Путин дал эксклюзивное интервью для нового фильма американского документа листа «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine). Картина была показана на фестивале в итальянской Таормине.

Ранее в интервью Путин заявил, что сближение России с Украиной неизбежно, как неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя странами.

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Автор: Олег Королев
#путин #украина #оливер стоун

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