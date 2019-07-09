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22:58   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Украинский язык — фактор национальной безопасности Украины, заявил бывший президент страны Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» 9 июля.

Он уверен, что пока украинский глава или премьер будут разговаривать на русском языке, «они будут предметом заботы» России. Вместе с тем, политик указал, что любой украинец волен общаться на любом языке, что не относится к властям и правительственным органам.

«Закон [о государственном языке]  — это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего [украинского] языка», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

5 июля глава Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Краматорск перешел на русский язык. Он отмечал, что такой шаг обращен в сторону политиков, которые заявляют о притеснении русскоговорящего населения Донбасса.

15 мая, когда Порошенко еще занимал пост президента Украины, он подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, практически во всех сферах жизни можно использовать только украинский язык: в государственных органах, учебных и медицинских заведениях, магазинах, точках общественного питания, армии и так далее. Стоит отметить, что есть исключения для всех языков стран Европейского союза.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #зеленский #русскийязык #госязык

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