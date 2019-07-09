Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске
Пожар на кровле вспыхнул при проведении ремонтных работ, сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук. Огонь удалось локализовать на площади 20 квадратов.
Пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона сработала в 21.35 (20.35 мск). После получения сигнала о происшествии к зданию правительства Ульяновской области прибыли пожарные.
Пожар вспыхнул на чердаке, огонь распространился на крышу здания. Локализовать огонь смогли к 22.03 (21.03 мск).
Огонь повредил кровлю здания на площади 20 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал, все люди были своевременно эвакуированы, написал Гончарук в Facebook.
В 22.14 пожар ликвидировали, сообщили в МЧС. В настоящее время устанавливается причина происшествия.
В 22.00 загорелась крыша Дома правительства. В 22.30 пожар был локализован и потушен pic.twitter.com/uIcjinYNoh— Вести-Ульяновск (@gtrk_volga) July 9, 2019