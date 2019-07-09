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22:45   9 Июля 2019
Россия

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Пожар на кровле вспыхнул при проведении ремонтных работ, сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук. Огонь удалось локализовать на площади 20 квадратов. 

Пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона сработала в 21.35 (20.35 мск). После получения сигнала о происшествии к зданию правительства Ульяновской области прибыли пожарные.

Пожар вспыхнул на чердаке, огонь распространился на крышу здания. Локализовать огонь смогли к 22.03 (21.03 мск).

Огонь повредил кровлю здания на площади 20 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал, все люди были своевременно эвакуированы, написал Гончарук в Facebook.

В 22.14 пожар ликвидировали, сообщили в МЧС. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #ульяновск

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