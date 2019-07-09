Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Россияне смогут сохранить бумажную трудовую книжку при переходе на цифровой формат в 2021 году, рассказал вице-премьер Максим Акимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» 9 июля.

Через два года все данные о трудовом стаже перенесут в систему государственного социального страхования, напомнил он. С этого момента «аналоговая» трудовая больше не понадобится.

«Мы, наверное, о ней начнем потихоньку забывать», — сказал чиновник.

К тому же, электронный вариант куда удобнее, а главное безопаснее физического.

«Каждый, кто когда-нибудь сталкивался с утратой этого важнейшего документа,… знает, насколько это безнадежный процесс — восстановить всю свою трудовую историю, данные», — заметил вице-премьер.

Стоит отметить, что процедура восстановления ежегодно обходится бюджету страны в 50 миллиардов рублей. Эти средства можно направить на действительно важные проблемы, такие как восстановление дорожного покрытия или постройку новых школ в регионах, подчеркнул Акимов.

Электронная трудовая книжка вводится в России 1 января 2019 года. За будущий год работодатели должны ознакомиться и подготовиться к изменениям, которые начинают действовать вместе с цифровым вариантом документа. Переход на новый формат затронет порядка 60 миллионов работающих граждан.