Торговый центр эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за задымления

Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» из-за короткого замыкания. Как рассказали в пресс-службе ГУМЧС, из здания эвакуировано 500 человек, пишет РИА Новости.

Сообщение о задымлении в ТРЦ на улице Малиновского, 25 спецслужбы получили в 20.39. За коротким замыканием последовало задымление, но пожара не было, уточнили в МЧС.

Отмечается, что замыкание произошло в одном из туалетов помещения. Другие подробности не приводятся. В настоящее время о пострадавших не сообщается.