Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
22:13   9 Июля 2019
Россия

Торговый центр эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за задымления

Торговый центр эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за задымления

Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» из-за короткого замыкания. Как рассказали в пресс-службе ГУМЧС, из здания эвакуировано 500 человек, пишет РИА Новости. 

Сообщение о задымлении в ТРЦ на улице Малиновского, 25 спецслужбы получили в 20.39. За коротким замыканием последовало задымление, но пожара не было, уточнили в МЧС.

Отмечается, что замыкание произошло в одном из туалетов помещения. Другие подробности не приводятся. В настоящее время о пострадавших не сообщается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#ростов-на-дону #эвакуация #задымление #трц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...