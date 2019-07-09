Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
22:19   9 Июля 2019
Россия

Военные сомневаются в крупной утечке радиации на затонувшей подлодке СССР «Комсомолец»

Военные сомневаются в крупной утечке радиации на затонувшей подлодке СССР «Комсомолец»

Уровень радиации в районе затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» превышен в 100 тысяч раз, заявила руководитель норвежско-российской экспедиции Хильда Хельдаль 9 июня. Однако с этим готовы поспорить эксперты и бывшие военнослужащие.

Исследователи решили проверить экологическую обстановку в районе подлодки, которая находится на дне Норвежского моря с 1989 года. В экспедиции участвовали специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований.

Пробы радиации ученые взяли из вентиляционного отверстия рядом с реактором. Хельдель отметила, что озвученные результаты предварительные, более точную информацию обнародуют после лабораторной проверки образцов.

Ряд военнослужащих отметил, что такие цифры, мягко говоря, смущают.

«Я не знаю, что там происходит, если уровень радиации превысил 100 тысяч раз», — отметил командир советской подводной лодки К-219 Игорь Британов в беседе с Daily Storm.

Офицер-подводник Тихоокеанского флота ВМС СССР Валерий Кулаков сказал, что такого и вовсе не может быть. Он добавил, что реактор мог протечь, однако он полностью заглушен, что не может дать таких показателей.

«Мое мнение, что это ерунда. Этого просто не может быть», — заявил собеседник.

Военные сомневаются в крупной утечке радиации на затонувшей подлодке СССР «Комсомолец»

Подобное мнение выразил и военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «ФАН». Он указал, что, если бы там действительно была столь масштабная утечка радиации, то «хай был бы на весь мир».

«И я сомневаюсь, что выбросы в 100 тысяч раз превышают минимальную дозу, ведь это очень серьезное заявление, притом что норвежцы же и говорят: никакой опасности для рыболовства нет», — заметил капитан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#норвегия #подлодка #радиация #комсомолец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...