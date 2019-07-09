Военные сомневаются в крупной утечке радиации на затонувшей подлодке СССР «Комсомолец»

Уровень радиации в районе затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» превышен в 100 тысяч раз, заявила руководитель норвежско-российской экспедиции Хильда Хельдаль 9 июня. Однако с этим готовы поспорить эксперты и бывшие военнослужащие.

Исследователи решили проверить экологическую обстановку в районе подлодки, которая находится на дне Норвежского моря с 1989 года. В экспедиции участвовали специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований.

Пробы радиации ученые взяли из вентиляционного отверстия рядом с реактором. Хельдель отметила, что озвученные результаты предварительные, более точную информацию обнародуют после лабораторной проверки образцов.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Ряд военнослужащих отметил, что такие цифры, мягко говоря, смущают.

«Я не знаю, что там происходит, если уровень радиации превысил 100 тысяч раз», — отметил командир советской подводной лодки К-219 Игорь Британов в беседе с Daily Storm.

Офицер-подводник Тихоокеанского флота ВМС СССР Валерий Кулаков сказал, что такого и вовсе не может быть. Он добавил, что реактор мог протечь, однако он полностью заглушен, что не может дать таких показателей.

«Мое мнение, что это ерунда. Этого просто не может быть», — заявил собеседник.

Подобное мнение выразил и военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «ФАН». Он указал, что, если бы там действительно была столь масштабная утечка радиации, то «хай был бы на весь мир».