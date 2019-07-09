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21:50   9 Июля 2019
Россия

Лавров встретился в Словакии с председателем ОБСЕ

Лавров встретился в Словакии с председателем ОБСЕ

Встреча главы МИД РФ с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком состоялась на полях саммита глав МИД ОБСЕ.

Они обсудили текущую повестку дня ОБСЕ и  сотрудничество двух стран в торгово-экономической и военно-технической сферах.

Также Лавров обсудил с коллегой подготовку заседания Российско-Словацкой межправительственной комиссии, которое пройдет осенью в Сочи.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ встретился в Высоких Татрах во вторник с коллегой из Финляндии Пекой Хаависто, который получил пост в июне.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #обсе #лавров #политика #словакия

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