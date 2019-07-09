Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Террористы усиливают присутствие у линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местный источник 9 июля.

Утром вторника боевики вновь произвели минометный обстрел города Скальбия, который располагается в северной части провинции Хама. Огонь разрушил один из жилых домов, в частости пострадал ребенок — ему перебила ноги обвалившаяся стена. Мальчика госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в данном районе нет правительственных сил. Именно поэтому местное население не покинуло дома — они надеялись, что террористы не станут нападать на гражданских.

Вместе с тем, у Кафр-Зеты зафиксировали свыше десяти грузовиков и несколько машин с пулеметами, которые двигались в сторону города. Двумя днями ранее здесь же заметили шесть грузовых машин с людьми и три пикапа с зенитками ЗУ-23.

Прошлой ночью в близлежащий Хербет-Абидин приехали порядка полусотни боевиков, как утверждают очевидцы. Они привезли с собой два миномета и стрелковое оружие.

Ранее поступали данные, что члены бандформирований намерены захватить Скальбию и взять под контроль стратегические районы провинции. Подобные действия террористов лишь подтверждают сообщения.