Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

 Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого

Акимов напомнил, что в 2021 году бумажные трудовые станут пережитком прошлого
Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

Порошенко увидел угрозу в обращениях Зеленского на русском языке

 Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом
Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

 Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике
21:48   9 Июля 2019
Весь мир

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Террористы усиливают присутствие у линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местный источник 9 июля.

Утром вторника боевики вновь произвели минометный обстрел города Скальбия, который располагается в северной части провинции Хама. Огонь разрушил один из жилых домов, в частости пострадал ребенок — ему перебила ноги обвалившаяся стена. Мальчика госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в данном районе нет правительственных сил. Именно поэтому местное население не покинуло дома — они надеялись, что террористы не станут нападать на гражданских.

Вместе с тем, у Кафр-Зеты зафиксировали свыше десяти грузовиков и несколько машин с пулеметами, которые двигались в сторону города. Двумя днями ранее здесь же заметили шесть грузовых машин с людьми и три пикапа с зенитками ЗУ-23.

Боевики наращивают силы на юге Идлибской зоны в Сирии

Прошлой ночью в близлежащий Хербет-Абидин приехали порядка полусотни боевиков, как утверждают очевидцы. Они привезли с собой два миномета и стрелковое оружие.

Ранее поступали данные, что члены бандформирований намерены захватить Скальбию и взять под контроль стратегические районы провинции. Подобные действия террористов лишь подтверждают сообщения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #террористы #скальбия #идлибская зона деэскалации

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...