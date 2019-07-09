Эксперты рассказали, как массовые сокращения в Deutsche Bank отразятся на экономике

Deutsche Bank принял решение сократить 18 тысяч сотрудников по всему миру в рамках реструктуризации. Происходящее можно связать с мировым финансовым кризисом 2008 года: тогда американский Lehman Brothers обанкротился и уволил 26 тысяч сотрудников, напоминает «360».

Известный британский экономист Лиам Хэллигэн отметил, что проблемы немецкого банка, прорывающиеся наружу, являются тревожным звоночком. Однако он не считает, что это означает начало нового финансового кризиса - европейский банковский сектор будет стабильным до тех пор, пока продолжается рост экономики.

Американский экономист Бен Эйрис придерживается аналогичного мнения и не видит в ситуации зарождения краха финансовой системы. Он также отметил, что ситуация в 2008 году существенно отличается от нынешней. Тогда одной из причин коллапса стал ипотечный кризис в США, сейчас подобные предпосылки отсутствуют, уверен эксперт.

Банк испытывает трудности из-за ошибок в управлении финансовой организацией, которые наложились на неблагоприятную экономическую ситуацию в Европе, объяснил Эйрис.

Стоит отметить, что Deutsche Bank планирует завершить реструктуризацию к 2022 году. По подсчетам организации, она обойдется в 8,3 миллиарда долларов.