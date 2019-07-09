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Правительство Петербурга может снизить скорость движения на Невском проспекте

Правительство Петербурга может снизить скорость движения на Невском проспекте

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20:51   9 Июля 2019
Россия

Правительство Петербурга может снизить скорость движения на Невском проспекте

Правительство Петербурга может снизить скорость движения на Невском проспекте

Возможность снижения предельной скорости движения транспорта на Невском проспекте рассматривают в Смольном с целью сократить число ДТП. Об это проинформировал аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.

Во вторник в Смольном состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По поручению градоначальника Александра Беглова на совещании подняли вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в Центральном районе города, в том числе и на Невском проспекте.

За последние несколько месяцев на Невском проспекте произошло несколько крупных аварий, в которых пострадали люди.

Накануне сообщалось, что Северной столице в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Петербурга» могут выделить на ремонт магистралей 13 миллиардов рублей в 2020 году.

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Автор: Ольга Шпакова
#дтп #петербург #беглов #невский проспект

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