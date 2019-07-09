Правительство Петербурга может снизить скорость движения на Невском проспекте

Возможность снижения предельной скорости движения транспорта на Невском проспекте рассматривают в Смольном с целью сократить число ДТП. Об это проинформировал аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.

Во вторник в Смольном состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По поручению градоначальника Александра Беглова на совещании подняли вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в Центральном районе города, в том числе и на Невском проспекте.

За последние несколько месяцев на Невском проспекте произошло несколько крупных аварий, в которых пострадали люди.

Накануне сообщалось, что Северной столице в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Петербурга» могут выделить на ремонт магистралей 13 миллиардов рублей в 2020 году.