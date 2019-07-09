Подписи за Соболь и Яшина вызвали подозрения в Мосгоризбиркоме

Московская избирательная комиссия решила проверить подписи кандидатов. В перечне, помимо независимых претендентов, оказались и бумаги четырех людей из команды блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас.

Сотрудников столичного избиркома смутило больше количество подписей, поэтому они отправятся на контроль в министерство внутренних дел. Сторонники Навального сразу же отреагировали на новость и побежали брызжать слюной в социальные сети.

Яшин в Facebook затвердил о том, что «они» решили снять его с избирательных мероприятий. В первый день проверки избирком выявил 734 подписи за Яшина, которые не соответствуют системе ГАС «Выборы». Все они отправятся в ведомство.

Соболь же пожаловалась, что ее материалы сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД проверяют на подлинность, воспользовавшись лупой.

«Не шучу, прямо с лупой сидят и высматривают», — написала она в соцсети.

Однако юрист уверена в собственных подписях. По ее словам, «весь округ» наблюдал их сбор.

Ранее появлялись сообщения, что по всей Москве находят «фабрики» подписных листов. В начале месяца сообщили о таковой для Яшина, а заодно и для Дмитрия Гудкова. До этого полиция раскрыла аналогичное заведение для Соболь.

К тому же, со сбором случилась странная ситуация. Сперва «оппозиционеры» заявляли о достаточно вялом ходе мероприятий, однако в один момент москвичи прямо таки ринулись поддерживать их. Кандидаты же в это время поливали грязью соперников.

Чтобы переключить внимание народа с явной лжи, оппозиция решила провести пикет в поддержку независимых кандидатов. Он пройдет в среду, 10 июля, у здания Мосизбиркома. После публикации данных о проверке, юрист сразу же решила идти на событие.

Яшин же внезапно вспомнил, что он муниципальный депутат, и объявил о приеме прямиком на пороге Красносельского муниципалитета. Некоторые источники сообщали, что он шантажирует собственных сборщиков, чтобы те вышли. В противном случае, невинные ребята останутся без заработной платы. Что же, протеже Навального отлично перенимает привычки наставника.