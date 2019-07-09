Marriott выплатит 124 миллиона долларов штрафа из-за утечки данных клиентов

Сеть отелей Marriott International должна будет выплатить 99,2 миллиона фунтов стерлингов (124 миллиона долларов) в качестве штрафа за утечку данных клиентов гостиниц Starwood, принадлежащих Marriott. Об этом сообщили в компании 9 июля.

В ноябре 2018 года Marriott столкнулся с хакерской атакой, в результате которой злоумышленники похитили данные 383 миллионов клиентов, останавливавшихся в их отелях за последние четыре года.

Решение оштрафовать отель вынесли в британском Управлении уполномоченного по вопросам информации (ICO). Глава Marriott Арне Соренсон заявил, что намерен его оспорить.

Украденные учетные записи содержали личную информацию клиентов, в том числе данные паспортов и адреса электронной почты. Компания не исключает, что хакеры могли заполучить и сведения о банковских картах некоторых клиентов.