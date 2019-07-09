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20:00   9 Июля 2019
Весь мир

Трампу запретили «банить» пользователей в Twitter

Трампу запретили «банить» пользователей в Twitter

Американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в собственном Twitter-аккаунте из-за критики, гласит постановление апелляционного суда второго округа Нью-Йорка.

Двумя годами ранее, семеро людей, которых глава США забросил в черный список, обратились в суд. Спустя год федеральный суд Манхэттена заявил, что подобными действиями Трамп нарушает первую поправку к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Министерство юстиций страны подало жалобу на решение.

«Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учетную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно», — указано в решении суда.

На данный момент на аккаунт президента Штатов подписаны почти 62 миллиона пользователей. 

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Автор: Анна Манц
#суд #трамп #twitter #блокировка

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