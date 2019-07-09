Трампу запретили «банить» пользователей в Twitter

Американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в собственном Twitter-аккаунте из-за критики, гласит постановление апелляционного суда второго округа Нью-Йорка.

Двумя годами ранее, семеро людей, которых глава США забросил в черный список, обратились в суд. Спустя год федеральный суд Манхэттена заявил, что подобными действиями Трамп нарушает первую поправку к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Министерство юстиций страны подало жалобу на решение.

«Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учетную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно», — указано в решении суда.

На данный момент на аккаунт президента Штатов подписаны почти 62 миллиона пользователей.