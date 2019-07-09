Благодаря сирийскому руководству и действиям российского ЦПВС еще одна группа беженцев из «Эр-Рукбана» вышла из так называемой зоны деконфликтации, созданной США вокруг военной базы «Ат-Танф». Об этом сообщает ФАН.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, несмотря на действия контролируемых американцами боевиков, за лето это уже четвертый выход из «Эр-Рукбана». За это время лагерь покинули 2558 человек.

Боевики «Джейш Магавир ат-Тауры» обеспокоены складывающимся положением и всячески пытаются воспрепятствовать этому.

Как сообщает источник в Facebook, террористы пустили слухи о том, всех вступивших на подконтрольную правительству Сирии территорию арестовывают и подвергают репрессиям.

Распространяя дезинформацию, боевики устроили вокруг лагеря информационную блокаду - живущие там сирийцы лишены мобильной связи. В районе имеется несколько вышек Hughes, но их спутниковый интернет довольно дорог - карточка на 20 мегабайт стоит 200 сирийских фунтов. Для людей, живущих там, это непозволительная роскошь. Основным источником информации выступают родственники, живущие на подконтрольной правительству территории, а также контрабандисты из Иордании продовольствие.

Помимо информационной блокады, с шестого июля боевики «Джейш Магавир ат-Таура» выставили по периметру лагеря еще два поста и повысили плату за выход из «Эр-Рукбана» для одной семьи с 300 до 1500 долларов, что является баснословной суммой.

Ответственность за гуманитарный кризис в «Эр-Рукбане» лежит на США, которые оккупировали район и используют ситуацию, чтобы оправдывать свое военное присутствие на юге САР.