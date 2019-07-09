Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

 Путин считает русских и украинцев одной нацией

Путин считает русских и украинцев одной нацией
Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

 Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье
Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

 Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

 Путин считает русских и украинцев одной нацией

Путин считает русских и украинцев одной нацией
Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

 Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье
Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

 Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
19:39   9 Июля 2019
Россия

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Вашингтону абсолютно все равно, есть ли у Дамаска химическое оружие или нет. Американцы продолжат использовать этот инфоповод, чтобы добиться собственных целей, уверен доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей» 9 июля.

Ранее гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас внес в ООН доклад о химоружии в Сирии. В документе указано, что все 27 объектов, которые были связаны с его производством, ликвидированы. Такую же информацию предоставило и само сирийское правительство. К тому же, каждый год будут проходить соответствующие инспекции, чтобы подтвердить отсутствие отравляющих веществ в арабской республике.

Однако США и их союзники знамениты обвинениями в адрес Дамаска насчет того, что власти якобы используют химическое оружие в отношении своих же граждан. Все заявления либо не имеют базы, либо подкреплены сфальсифицированными доказательствами, как это было с постановочным видео «Белых касок».

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

«Соединенные Штаты не прекратят [обвинять правительство САР], даже несмотря на эти сведения ОЗХО», — заявил Матвийчук.

Американцы намеренно используют эту тему, чтобы дискредитировать законные власти республики, а заодно и зацепить Россию. Эксперт предположил, что подобная риторика закончится лишь тогда, когда конфликт будет полностью улажен, правительство вернет территории под собственный контроль, а «все оккупанты, и в том числе американские военнослужащие, покинут регион».

«Соединенные Штаты как будто априори для себя придумали, что у армии САР есть на вооружении отравляющие вещества, которые она будто бы использует против граждан своей страны. По крайней мере именно так они «постановили» в подконтрольном медиаполе», — заметил доктор военных наук.

Вместе с тем, реальное положение дел Вашингтон абсолютно не волнует, заключил собеседник.

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анна Манц
#сша #сирия #озхо #химоружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...