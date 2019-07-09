Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Вашингтону абсолютно все равно, есть ли у Дамаска химическое оружие или нет. Американцы продолжат использовать этот инфоповод, чтобы добиться собственных целей, уверен доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей» 9 июля.

Ранее гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас внес в ООН доклад о химоружии в Сирии. В документе указано, что все 27 объектов, которые были связаны с его производством, ликвидированы. Такую же информацию предоставило и само сирийское правительство. К тому же, каждый год будут проходить соответствующие инспекции, чтобы подтвердить отсутствие отравляющих веществ в арабской республике.

Однако США и их союзники знамениты обвинениями в адрес Дамаска насчет того, что власти якобы используют химическое оружие в отношении своих же граждан. Все заявления либо не имеют базы, либо подкреплены сфальсифицированными доказательствами, как это было с постановочным видео «Белых касок».

«Соединенные Штаты не прекратят [обвинять правительство САР], даже несмотря на эти сведения ОЗХО», — заявил Матвийчук.

Американцы намеренно используют эту тему, чтобы дискредитировать законные власти республики, а заодно и зацепить Россию. Эксперт предположил, что подобная риторика закончится лишь тогда, когда конфликт будет полностью улажен, правительство вернет территории под собственный контроль, а «все оккупанты, и в том числе американские военнослужащие, покинут регион».

«Соединенные Штаты как будто априори для себя придумали, что у армии САР есть на вооружении отравляющие вещества, которые она будто бы использует против граждан своей страны. По крайней мере именно так они «постановили» в подконтрольном медиаполе», — заметил доктор военных наук.

Вместе с тем, реальное положение дел Вашингтон абсолютно не волнует, заключил собеседник.