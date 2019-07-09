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Путин считает русских и украинцев одной нацией
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19:15   9 Июля 2019
Россия

Путин считает русских и украинцев одной нацией

Путин считает русских и украинцев одной нацией

Российский лидер отметил, что у русских и украинцев общая история и одна религия. Такую общность народов можно было бы использовать как конкурентное преимущество, сказал Путин в интервью для нового фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Путин напомнил, что в основе отношений этих народов лежит большое количество связей.

Также он отметил, что сближение Москвы с Киевом неизбежно - между странами когда-нибудь должны установиться союзнические отношения.

Документальная лента Стоуна рассказывает о событиях на Украине после Майдана. В создании кинокартины также участвует украинский и американский режиссер Игорь Лопатенок.

В России фильм впервые покажут 19 июля в 21:00 на канале Россия.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #украина #политика #оливер стоун #нация

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