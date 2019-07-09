Путин считает русских и украинцев одной нацией

Российский лидер отметил, что у русских и украинцев общая история и одна религия. Такую общность народов можно было бы использовать как конкурентное преимущество, сказал Путин в интервью для нового фильма режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Путин напомнил, что в основе отношений этих народов лежит большое количество связей.

Также он отметил, что сближение Москвы с Киевом неизбежно - между странами когда-нибудь должны установиться союзнические отношения.

On my way to #Sicily for #TaorminaFilmFestival, where I’m chairing the jury. Also showing for the first time our new documentary #RevealingUkraine, directed by @lopatonok, which is a follow-up to #UkraineonFire. https://t.co/gO2QwhXmOI — Oliver Stone (@TheOliverStone) June 28, 2019

Документальная лента Стоуна рассказывает о событиях на Украине после Майдана. В создании кинокартины также участвует украинский и американский режиссер Игорь Лопатенок.

В России фильм впервые покажут 19 июля в 21:00 на канале Россия.