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19:04   9 Июля 2019
Россия

«Развитие пенсионной системы» исключили из списка госпрограмм

«Развитие пенсионной системы» исключили из списка госпрограмм

Премьер-министр Дмитрий Медведев исключил «Развитие пенсионной системы» из перечня государственных программ России. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 9 июля.

Стоит отметить, что ее так и не утвердили. На портале госпрограмм она помечена статусом «находится в стадии разработки».

Министерство труда и социальной защиты выступало ответственным исполнителем. Всего в «Развитии пенсионной системы» было четыре подпрограммы, которые касались развития обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения.

Срок реализации — период с 2014 по 2020 год. К концу реализации объем ассигнований должен был составлять почти 30 миллиардов рублей, следует из данных на портале госпрограмм.

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Автор: Анна Манц
#медведев #госпрограмма #пенсионная система

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