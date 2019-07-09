«Развитие пенсионной системы» исключили из списка госпрограмм

Премьер-министр Дмитрий Медведев исключил «Развитие пенсионной системы» из перечня государственных программ России. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 9 июля.

Стоит отметить, что ее так и не утвердили. На портале госпрограмм она помечена статусом «находится в стадии разработки».

Министерство труда и социальной защиты выступало ответственным исполнителем. Всего в «Развитии пенсионной системы» было четыре подпрограммы, которые касались развития обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения.

Срок реализации — период с 2014 по 2020 год. К концу реализации объем ассигнований должен был составлять почти 30 миллиардов рублей, следует из данных на портале госпрограмм.