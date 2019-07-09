«Ростелеком» назначили единственным исполнителем по видеонаблюдению довыборов в ГД

Правительство назначило «Ростелеком» единственным исполнителем закупок услуг для организации видеонаблюдения и трансляции в интернете дополнительных выборов в Государственную думу в 2019 и 2020 годах. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации. Довыборы в ГД пройдут в единый день голосования — 8 сентября​​​.

Согласно распоряжению, государственные контракты с «Ростелекомом» необходимо заключить не позднее 31 декабря 2020 года. Крупнейшему российскому провайдеру цифровых услуг разрешили привлекать субподрядчиков к исполнению госконтрактов при условии, что «Ростелекомом» исполнят не менее 40 процентов стоимостного объема обязательств по ним.

Руководители высших исполнительных органов госвласти регионов и местного самоуправления помогут "Ростелекому" найти помещения для монтажа, настройки и техобслуживания необходимого оборудования.