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19:08   9 Июля 2019
Россия

«Ростелеком» назначили единственным исполнителем по видеонаблюдению довыборов в ГД

«Ростелеком» назначили единственным исполнителем по видеонаблюдению довыборов в ГД

Правительство назначило «Ростелеком» единственным исполнителем закупок услуг для организации видеонаблюдения и трансляции в интернете дополнительных выборов в Государственную думу в 2019 и 2020 годах. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации. Довыборы в ГД пройдут в единый день голосования — 8 сентября​​​. 

Согласно распоряжению, государственные контракты с «Ростелекомом» необходимо заключить не позднее 31 декабря 2020 года. Крупнейшему российскому провайдеру цифровых услуг разрешили привлекать субподрядчиков к исполнению госконтрактов при условии, что «Ростелекомом» исполнят не менее 40 процентов стоимостного объема обязательств по ним.

Руководители высших исполнительных органов госвласти регионов и местного самоуправления помогут "Ростелекому" найти помещения для монтажа, настройки и техобслуживания необходимого оборудования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #общество #ростелеком #довыборы

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