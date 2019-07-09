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18:45   9 Июля 2019
Россия

Путин знает о работе снайперов из Грузии на Евромайдане

Путин знает о работе снайперов из Грузии на Евромайдане

Российскому президенту Владимиру Путину известно, что грузинские снайперы участвовали в событиях 2014 года на украинском Майдане. Об этом он сообщил в интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который продемонстрировали на итальянском фестивале.

Вместе с тем, глава отметил, что правительство тогдашнего лидера страны Януковича не было заинтересовано «в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции».

«У него [Януковича] даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие», — добавил Путин.

Путин знает о работе снайперов из Грузии на Евромайдане

Однако российский президент не исключает, что это могли сделать лица, искавшие повод для государственного переворота на Украине.

Обсуждаемое событие произошло 20 февраля 2014 года. Тогда на площади Независимости, который на украинском языке звучит как майдан Незалежности, открыли огонь. В результате погибли 53 человека. Оппозиция обвинила в этом Януковича, однако официальное расследование зашло в тупик.

Путин знает о работе снайперов из Грузии на Евромайдане

Ранее экс-военные Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили утверждали, что приказ открыть огонь прозвучал из уст Сергея Пашинского, который сейчас занимает пост главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Автор: Анна Манц
#путин #украина #евромайдан #снайперы

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