Путин считает неизбежным сближение РФ с Украиной

Российский лидер Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), который показали на фестивале в итальянской Таормине, заявил, что сближение Москвы с Киевом неизбежно. По его словам, также не избежать строительство нормальных, дружеских, союзнических отношений между РФ и Украиной.

