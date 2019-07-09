Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил действующий лидер государства Маурисио Макри.

Путь бывшего аргентинского лидера Фернандо де ла Руа как демократического политика заслуживает признания всех граждан, отметил он в Twitter и выразил соболезнования.

Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2019

Накануне зарубежные СМИ писали о том, что Фернандо де ла Руа попал в больницу Буэнос-Айреса из-за сердечной и почечной недостаточности. Медики констатировали, что бывший политик находился в тяжелом состоянии. В этом году его уже госпитализировали из-за болезни сердца.

В связи с его смертью в Аргентине объявили трехдневный траур.