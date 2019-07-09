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18:38   9 Июля 2019
Весь мир

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил действующий лидер государства Маурисио Макри.

Путь бывшего аргентинского лидера Фернандо де ла Руа как демократического политика заслуживает признания всех граждан, отметил он в Twitter и выразил соболезнования.

Накануне зарубежные СМИ писали о том, что Фернандо де ла Руа попал в больницу Буэнос-Айреса из-за сердечной и почечной недостаточности. Медики констатировали, что бывший политик находился в тяжелом состоянии. В этом году его уже госпитализировали из-за болезни сердца.

В связи с его смертью в Аргентине объявили трехдневный траур.

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

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Автор: Ольга Шпакова
#общество #весь мир #аргентина

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