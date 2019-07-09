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18:17   9 Июля 2019
Россия

Кандидаты в космонавты Роскосмоса начали парашютную подготовку в Татарстане

Кандидаты в космонавты Роскосмоса начали парашютную подготовку в Татарстане

Представитель Центра подготовки космонавтов во вторник, 9 июля, сообщил, что кандидаты в космонавты, которые отобрал «Роскосмос» в 2018 году, приступили к специальной парашютной подготовке в Татарстане. По его словам, в город Мензелинск в понедельник, 1 июля, прибыли Константин Борисов, Александр Горбунов, Кирилл Песков и Евгений Прокопьев, остальные проходят общую космическую подготовку.

В аэроклубе Мензелинска тренируются российские сборные по парашютному спорту, а будущие космонавты открывают космос через небо, добавили в ЦПК. Специальная парашютная подготовка состоит из активного процесса обучения выполнению задачи в условиях стресса, включая свободное падение. В июне «Роскосмос» анонсировал отбор в отряд космонавтов, который продлится до 1 июня 2020 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #роскосмос

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