Захарова потребовала у Лондона объяснений насчет отказа в аккредитации RT и Sputnik

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала у британских властей объяснить причину отказа в аккредитации российских RT и Sputnik. Ее заявление опубликовали на сайте департамента информации и печати ведомства 9 июля.

Ранее правительство Великобритании отказало российским журналистам в допуске на международную конференцию по свободе СМИ.

Захарова попросила в течение суток предоставить конкретные факты, которыми власти руководствовались при отказе. Вместе с тем, она подчеркнула неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений.

«В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения «фейковых новостей» и дезинформации», — указано в публикации.

В комментарии отмечается, что подобный шаг показал истинное отношение организаторов к свободе слова и превратил конференцию «в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач». Это должно стать пищей для раздумий другим странам и ответственным журналистам. Захарова надеется, что правозащитные НПО и международные органы «не постесняются выразить свою позицию».