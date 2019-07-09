США устраивают информационную экспансию в Африку

Америка устраивает информационную и политическую экспансию в Африку, считает сенатор Франц Клинцевич. Об этом 9 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что на окраинах столицы Руанды Кигали появилось африканское подразделение американского Университета Карнеги — Меллона. Новый университетский городок был создан для повышения конкуретноспособности Руанды на глобальных экономических рынках за счет подготовки высококвалифицированных инженеров.

Целью CMU Africa является выпуск «взращенных на либеральных ценностях профессионалов», которые смогут занять руководящие посты в африканских странах.

При этом CMU Afraca — не первая программа США, которая действует на территории Африканского континента. В Гане в 2013 году появилась программа Stanford's Seed. Помимо нее, в 2016 году Гарвард представил программу для руководителей, ориентированную на обучение бизнес-лидеров в Африке.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, отделения американских университетов в Африке могут стать центрами подготовки и вербовки будущей африканской элиты. Он считает, что США только прикрываются либеральными ценностями и благими намерениями о населении, однако на деле это продвинутая программа, которая связана с воспитанием новой африканской элиты.

При этом Клинцевич отметил, что в 90-е годы РФ прошла через то же самое. Политические лидеры, подающие надежды в России, приглашались американскими специалистами на обучение в США.