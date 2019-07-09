США устраивают информационную экспансию в Африку
Америка устраивает информационную и политическую экспансию в Африку, считает сенатор Франц Клинцевич. Об этом 9 июля сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее стало известно, что на окраинах столицы Руанды Кигали появилось африканское подразделение американского Университета Карнеги — Меллона. Новый университетский городок был создан для повышения конкуретноспособности Руанды на глобальных экономических рынках за счет подготовки высококвалифицированных инженеров.
Целью CMU Africa является выпуск «взращенных на либеральных ценностях профессионалов», которые смогут занять руководящие посты в африканских странах.
При этом CMU Afraca — не первая программа США, которая действует на территории Африканского континента. В Гане в 2013 году появилась программа Stanford's Seed. Помимо нее, в 2016 году Гарвард представил программу для руководителей, ориентированную на обучение бизнес-лидеров в Африке.
По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, отделения американских университетов в Африке могут стать центрами подготовки и вербовки будущей африканской элиты. Он считает, что США только прикрываются либеральными ценностями и благими намерениями о населении, однако на деле это продвинутая программа, которая связана с воспитанием новой африканской элиты.
При этом Клинцевич отметил, что в 90-е годы РФ прошла через то же самое. Политические лидеры, подающие надежды в России, приглашались американскими специалистами на обучение в США.
«Скажу честно, в 95-96 годах я был одним из лидеров российского союза ветеранов Афганистана, и ко мне приехало американское телевидение. Журналисты на протяжении трех часов задавали мне разные вопросы, а я не думаю, что был на тот момент кому-то интересен, просто шло изучение. Я был воспитан в старых традициях, был явно на позициях левых и не предстал как человек, который может быть заинтересован в работе на США. Потом оказалось, что очень многих лидеров по тем временам изучали, смотрели, отправляли на учебу в США», — рассказал он.