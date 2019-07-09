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17:50   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко посетил Прикарпатье для агитации. Выступление прошло не совсем в стандартной манере, что многих повеселило.

На сцене политик разбрасывался лозунгами и пытался раззадорить собравшихся, чтобы они повторяли за ним.

«Давайте проверим! Еще раз!» — начал он и крикнул слово «Армия».

Толпа должна была в ответ крикнуть «Ес!», однако это прозвучало как неуверенный гул. Тогда Порошенко еще раз выкрикнул это слово, а народ зазвучал уверенней. Затем агитатор поочередно произнес «Вера» и «Язык», за чем каждый раз следовал ответ. 

«Армия! Язык! Вера! Ес! Ес! Ес!» — проскандировал партийный лидер в завершении.

В социальных сетях это действо высмеяли, но отметили старание экс-лидера. Один из пользователей назвал его тамадой, а другой заметил, что никто еще так не позорился по окончании полномочий.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #выборы #агитация #европейскаясолидарность

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