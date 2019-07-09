Гудков распсиховался на вопросы журналистов о подделке подписей его штабом

Кандидат в Мосгордуму по пятому округу Дмитрий Гудков в грубой форме отказался комментировать «Политике Сегодня» расследование о подделке подписей за кандидата из его команды Александра Соловьева, идущего на выборы по соседнему, третьему столичному округу.

«Политика Сегодня - это ФАН?» - хамоватым тоном поинтересовался Гудков.

Ответ журналиста кандидат в Мосгордуму не дослушал. Не то бросил трубку, не то связь оборвалась. Скорее, первое. «Политика Сегодня» перезвонила Гудкову, а в ответ услышала ругательства про мусор и отказ разговаривать в категоричной форме.

Корреспондент «Политики Сегодня» в непродолжительном диалоге с Гудковым так и не успел уточнить, что ФАН - это авторы расследования о подделке подписей за выдвижение Соловьева.

Журналисты «Федерального агентства новостей» установили, что команда Гудкова в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму воспользовалась услугами коррумпированных нотариусов, а также занималась фальсификацией подписных листов и создавали «красивый» образ кандидата Александра Соловьева. Три тысячи подписей были «нарисованы» в студии творчества ARCOBALENO, в 315 квартире на улице Митинская, дом 40, корпус 1 и на квартире «куратора Екатерины».