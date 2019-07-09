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17:48   9 Июля 2019
Россия

Володин заявил, что Путин дал шанс властям Грузии образумиться

Володин заявил, что Путин дал шанс властям Грузии образумиться

 

Президент РФ Владимир Путин, отказавшись вводить санкции против Грузии, дал властям этой страны шанс образумиться. Об этом 9 июля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости. 

По словам спикера, они должны послушать президента Путина, ведь он дает им шанс. 

«Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает — образумиться», — добавил он.

Володин также добавил, что позиция Госдумы по поводу необходимости принятия ответных мер на антироссийские выходки в Грузии не изменилась. Он подчеркнул, что следует рассмотреть вопрос, который связан с поведением представителей власти Грузии, а также тех сил, которые устраивают русофобию, выступая против России. 

«И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять», — добавил он. 

Ранее Путин заявил, что из уважения к народу Грузии и ради сохранения двухсторонних отношений со страной вводить санкции против республики не стоит. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #грузия #общество

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