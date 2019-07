Замгоссекретаря США и замглавы МИД РФ обсудят диалог между странами

Американский государственный департамент во вторник, 9 июля, распространил информацию, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретится с замглавы министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Американский и российский коллеги обсудят подготовку к запуску широкого стратегического политического диалога между Вашингтоном и Москвой.

Замгоссекретаря США планирует встретиться с представителями 28 стран-членов Европейского союза, чтобы обсудить трансатлантическую безопасность. В четверг, 11 июля, Дэвид Хейл переместится в Таллин, где обсудит предстоящее членство Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Under Secretary of State for Political Affairs David Hale Travel to Finland, Estonia, Czech Republic, Moldova, and the UK - United States Department of State https://t.co/nEwWQNKcnk