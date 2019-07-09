Замгоссекретаря США и замглавы МИД РФ обсудят диалог между странами

Американский государственный департамент во вторник, 9 июля, распространил информацию, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретится с замглавы министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Американский и российский коллеги обсудят подготовку к запуску широкого стратегического политического диалога между Вашингтоном и Москвой.

«Дэвид Хейл прибудет в Хельсинки 9 июля, где проведет предварительную встречу с заместителем министра иностранных дел РФ. Мы благодарим власти Финляндии за то, что они принимают эту встречу», — добавили в Госдепе.

Замгоссекретаря США планирует встретиться с представителями 28 стран-членов Европейского союза, чтобы обсудить трансатлантическую безопасность. В четверг, 11 июля, Дэвид Хейл переместится в Таллин, где обсудит предстоящее членство Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.