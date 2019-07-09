Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал нежелание российского лидера Владимира Путина вводить санкции против Грузии. В эфире грузинской телекомпании «Имеди» он назвал такое решение правильным.

«Решение президента РФ однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — подчеркнул министр.

Ранее Путин не поддержал идею ввести санкции в отношении Грузии. Глава государства заявил, что не стал бы это делать из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений. Путин также считает, что «много чести» для возбуждения дела против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В июне в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, которые привели к приостановке авиасообщения между странами.

Телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в авторской программе «P.S» разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ и его родителей. Высказывания журналиста осудили президент и премьер, Грузии, МИД страны расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.