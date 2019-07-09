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 Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

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17:25   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал нежелание российского лидера Владимира Путина вводить санкции против Грузии. В эфире грузинской телекомпании «Имеди» он назвал такое решение правильным.

«Решение президента РФ однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — подчеркнул министр.

Ранее Путин не поддержал идею ввести санкции в отношении Грузии. Глава государства заявил, что не стал бы это делать из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений.  Путин также считает, что «много чести»  для возбуждения дела против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В июне в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, которые привели к приостановке авиасообщения между странами.

Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

Телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в авторской программе «P.S» разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ и его родителей. Высказывания журналиста осудили президент и премьер, Грузии, МИД страны расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #санкции #мид #грузия

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