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17:24   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский будет присутствовать при запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Зеленский будет присутствовать при запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Новое укрытие на Чернобыльской атомной электростанции будет запущено в эксплуатацию 10 июля, глава Украины поучаствует в мероприятии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

Ранее сообщалось, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС успешно прошла испытательную эксплуатацию.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко написал в соцсетях, что из-за визита Владимира Зеленского иностранные туристы не попадут на объекты Чернобыля, так как дорога будет перекрыта.

Новую защитную оболочку планировали построить в 2015 году, но из-за нехватки средств процесс затянулся до мая 2018 года. Введение нового укрытия в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года, но тоже было перенесено.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #припять #чернобыльская аэс #зеленский

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