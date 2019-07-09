Зеленский будет присутствовать при запуске нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Новое укрытие на Чернобыльской атомной электростанции будет запущено в эксплуатацию 10 июля, глава Украины поучаствует в мероприятии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

Ранее сообщалось, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором на Чернобыльской АЭС успешно прошла испытательную эксплуатацию.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко написал в соцсетях, что из-за визита Владимира Зеленского иностранные туристы не попадут на объекты Чернобыля, так как дорога будет перекрыта.

Новую защитную оболочку планировали построить в 2015 году, но из-за нехватки средств процесс затянулся до мая 2018 года. Введение нового укрытия в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года, но тоже было перенесено.