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17:28   9 Июля 2019
Россия

ГД в первом чтении одобрила пакет законов о детском отдыхе

ГД в первом чтении одобрила пакет законов о детском отдыхе

Государственная дума в первом слушании приняла пакет правительственных законопроектов, которые предлагают изменить правовое регулирование организации отдыха детей. Пленарное заседание состоялось во вторник, 9 июля.

В пояснительной записке отмечается, что правки призваны обеспечить безопасность детей при организации их отдыха или оздоровления, а также повысить ответственность организаторов за качество оказываемых услуг.

Всего в пакете два законопроекта. Первый должен изменить федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Предлагается уточнить типологию лагерей и полномочия министерства просвещения в данной сфере, расширить перечень мест детского отдыха, ввести региональные реестры организаций и установить список сведений, которые будут отображаться в них.

ГД в первом чтении одобрила пакет законов о детском отдыхе

Второй же документ предлагает ввести административную ответственность для индивидуальных предпринимателей или компаний, которые работают в сфере детского отдыха, но отсутствуют в вышеназванном реестре. Согласно законопроекту, за нарушение им будет грозить штраф от одного до трех миллионов рублей.

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Автор: Анна Манц
#дети #госдума #законопроект #отдых #правительство

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