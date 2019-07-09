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 Путин считает неизбежным сближение РФ с Украиной

Путин считает неизбежным сближение РФ с Украиной
Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

 Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

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16:57   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Народного депутата украинской Рады Надежду Савченко предлагают лишить звания Героя Украины. Петиция с таким призывом размещен на сайте президента Украины. Документ набрал более 11700 голосов.

Автор петиции Александр Коваленко предложил лишить Савченко высокого звания за регулярную «антиукраинскую деятельность». Для того, чтобы петицию рассмотрели, документ должны поддержать 25000 голосов.

Ранее Савченко заявила о намерении в рамках своей предвыборной кампании посетить Донецкую область, в том числе территорию Донецкой Народной Республики.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #савченко #политика #верховная рада #герой украины

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