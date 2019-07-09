Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Народного депутата украинской Рады Надежду Савченко предлагают лишить звания Героя Украины. Петиция с таким призывом размещен на сайте президента Украины. Документ набрал более 11700 голосов.

Автор петиции Александр Коваленко предложил лишить Савченко высокого звания за регулярную «антиукраинскую деятельность». Для того, чтобы петицию рассмотрели, документ должны поддержать 25000 голосов.

Ранее Савченко заявила о намерении в рамках своей предвыборной кампании посетить Донецкую область, в том числе территорию Донецкой Народной Республики.