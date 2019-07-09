Мантуров объяснил, почему РФ не боится санкций

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Ведущий Джон Дефтериос (CNN) спросил, есть ли у РФ проблемы в условиях санкций.

«Я так и думал, что в эту тему свернем. Хоть и попытался тут рассказать про природоподобные технологии, про гусиные крылья, про акулью чешую, но не получилось», — ответил глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что его часто спрашивают, есть ли у РФ запасной план, если будут санкции новые, но плана нет. Москва не может предсказать, что решат в Белом доме, но РФ каждый день живет в процессе, когда то на одно предприятие наложат санкции, то на другое.

«Пример с гражданским самолетом МС-21 и прямым конкурентом Boeing 737. Мы рассчитали мощности до 100 машин в год. Зачем накладывать санкции на производства материалов для крыла композитного? Запретили поставлять волокно японцам. Зачем? Разве этот самолет как-то влияет на нацбезопасность США? Нет. Вот как я мог такое предполагать? Хорошо, что в свое время мы запустили свою технологию производства волокна, а в 2020 году уйдем от зависимости. Более двух миллионов долларов на самолет. Мы потеряли? Нет. Потеряли те компании, но такого уже не будет. Мы будем производить сами. Что будет завтра? Не знаю, но у РФ есть стратегия развития собственной индустрии. Однако мы не отказываемся ни от какой кооперации и приглашаем для инвестиций», — резюмировал министр промышленности и торговли РФ.