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Путин считает неизбежным сближение РФ с Украиной
Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

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 Глава МИД Грузии поприветствовал нежелание Путина вводить санкции

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16:56   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Киева в политической подгруппе по  вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Указ появился на сайте главы государства во вторник, 9 июля.

Этим же документом Зеленский снял с должности Александра Моцыка. 

Роман Бессмертный — политик и дипломат. Он представлял Киев в политической подгруппе контактной группы в Минске с 2015 по 2016 год.  

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #зеленский

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