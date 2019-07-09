Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Киева в политической подгруппе по вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Указ появился на сайте главы государства во вторник, 9 июля.

Этим же документом Зеленский снял с должности Александра Моцыка.

Роман Бессмертный — политик и дипломат. Он представлял Киев в политической подгруппе контактной группы в Минске с 2015 по 2016 год.