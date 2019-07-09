Путин оценил учебник по совместной истории РФ и ФРГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что учебник «Россия — Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти XVIII-XX» укрепит доверие и понимание между станами. Телеграмма, которая адресована организаторами и участникам презентации пособия, опубликована 9 июля на сайте Кремля.

В телеграмме президент выражает уверенность, что публикация будет интересна ученым, преподавателям, студентам, а также любителям истории в России и Германии. Глава государства подчеркнул, что проект послужит укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран.

По словам главы государства, проведенные авторитетными специалистами РФ и Германии исследования позволяют узнать много нового о событиях общего прошлого, а также дают возможность сопоставить разные точки зрения и оценки.

Путин отметил, что данное издание не имеет аналогов в историографии двух стран.

«Этот уникальный научный труд стал результатом многолетних усилий совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, работающей под патронатом президента РФ и федерального канцлера ФРГ, — заявил он.

Глава государства выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке работы, а также пожелал им успехов и всего самого доброго.