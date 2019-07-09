Выборы президента Румынии назначили на 10 ноября
Румынский премьер-министр Виорика Дэнчилэ во вторник, 9 июля, сообщила, что правительство примет постановление о проведении 10 ноября выборов президента страны. По ее словам, правительственное решение о проведении 10 ноября 2019 года президентских выборов уже утвердили.
«Затем мы примем пакет правил по организации и проведению выборов», — добавила премьер.
Речь идет о количестве участков за рубежом и о возможности продления голосования после девяти вечера. Второй тур выборов румынского лидера при необходимости состоится 24 ноября.
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил на выборах в 2014 году. Ранее он заявлял, что готов баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в Румынии проходят раз в пять лет.
Guvernul a stabilit că alegerile pentru președintele României vor avea loc pe 10 noiembrie https://t.co/1qwvwPSjDd pic.twitter.com/EMD0WnXgui— StirileTVR (@StirileTVR) 9 июля 2019 г.