Заместителем главы СВР Украины стал экс-пограничник

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Им стал генерал-майор Валерий Евдокимов, согласно соответствующему указу, который опубликовали на сайте главы страны 9 июля.

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», — указано в документе.

В 2013 году Евдокимов работал начальником управления администрации Государственной пограничной службы Украины. В этот же период он получил звание «генерал-майор».

11 июня Зеленский подписал указ, который наделил народного депутата от фракции Верховной Рады «Батькивщина» Владислава Бухарева полномочиями главы украинской СВР. С 2007 по 2010 года нардеп занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации страны, в 2014 году он стал начальником главного управления по борьбе с коррупцией в Службе безопасности Украины.