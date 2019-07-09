Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

 Путин считает русских и украинцев одной нацией

Путин считает русских и украинцев одной нацией
Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

 Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье
Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

 Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

Эксперт считает, что США проигнорируют доклад ОЗХО об отсутствии химоружия в Сирии

 Путин считает русских и украинцев одной нацией

Путин считает русских и украинцев одной нацией
Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

 Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье

Порошенко повеселил людей «задорной» агитацией в Прикарпатье
Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

Боевики в пять раз увеличили плату за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

 Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
18:51   9 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2» в «Багратион 1», а ведущего привлечь к уголовной ответственности за ругань в адрес президента РФ.  

«Это не хамство, не провокация, а прежде всего уголовное преступление. Действия журналиста проходят по 282 статье («Разжигание межнациональной розни», — прим.ред.)», — охарактеризовал поступок Георгия Габунии в комментарии «Политике Сегодня» Нилов.

Грузинская и российская прокуратуры должны проявить профессиональную солидарность и привлечь скандального ведущего к ответственности, полагает депутат. Если Габуния намерен скрываться от правосудия, то работника канала «Рустави 2» нужно объявить в международный розыск, уверен он.

«Пусть судья решит — это психическая клиника или срок. — не взялся ставить диагноз Габунии парламентарий. —   Хоть тушкой, хоть чучелом его нужно достать. И изолировать. Пока действия грузинских властей слишком ласковые».

Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Бороться с антироссийскими выпадами парламентарий предлагает не только на юридическом, но и на медийном поле. Честь родины должна спасти грузинская диаспора. Пропагандистский «Рустави 2» необходимо выкупить и переименовать в «Багратион 1». Патриотическая сделка диаспоре по карману не ударит, уверен народный избранник.

«Она обладает сотнями миллионов долларов, — полагает Нилов.

От руководства «Рустави 2» пока не последовало извинений за слова сотрудника в адрес российского лидера. Зато телеканал попросил прощения у грузин и отстранил Габунию от работы на два месяца. Нилов уверен, что этого мало.

«Если руководство не внемлет условиям, то оно будет заменено», — пригрозил депутат.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #грузия #олег нилов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...