Депутат Нилов предложил достать Габунию хоть тушкой, хоть чучелом

Депутат фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2» в «Багратион 1», а ведущего привлечь к уголовной ответственности за ругань в адрес президента РФ.

«Это не хамство, не провокация, а прежде всего уголовное преступление. Действия журналиста проходят по 282 статье («Разжигание межнациональной розни», — прим.ред.)», — охарактеризовал поступок Георгия Габунии в комментарии «Политике Сегодня» Нилов.

Грузинская и российская прокуратуры должны проявить профессиональную солидарность и привлечь скандального ведущего к ответственности, полагает депутат. Если Габуния намерен скрываться от правосудия, то работника канала «Рустави 2» нужно объявить в международный розыск, уверен он.

«Пусть судья решит — это психическая клиника или срок. — не взялся ставить диагноз Габунии парламентарий. — Хоть тушкой, хоть чучелом его нужно достать. И изолировать. Пока действия грузинских властей слишком ласковые».

Бороться с антироссийскими выпадами парламентарий предлагает не только на юридическом, но и на медийном поле. Честь родины должна спасти грузинская диаспора. Пропагандистский «Рустави 2» необходимо выкупить и переименовать в «Багратион 1». Патриотическая сделка диаспоре по карману не ударит, уверен народный избранник.

«Она обладает сотнями миллионов долларов, — полагает Нилов.

От руководства «Рустави 2» пока не последовало извинений за слова сотрудника в адрес российского лидера. Зато телеканал попросил прощения у грузин и отстранил Габунию от работы на два месяца. Нилов уверен, что этого мало.