Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

О восстановлении услуг почтовой связи в пострадавших от паводка районах Иркутской области сообщили в Роскомнадзоре.

В шести районах региона из-за паводка действует режим ЧС, подтопленными оказались 110 населенных пунктов. От стихии пострадали более 37 тысяч человек, 23 человека стали жертвами паводка. В настоящий момент девять человек считаются пропавшими без вести.

Сейчас почтовая корреспонденция доставляется во все населенные пункты в зоне подтопления. Местным жителям досрочно выплачиваются пенсии, отмечается в сообщении Роскомнадзора. Также сообщается, что в некоторые районы почту доставляют вертолетами.

На сегодняшний день в зоне подтопления находится 48 отделений Почты России, все они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в регионе в больницах оказались порядка 450 человек.