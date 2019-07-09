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16:27   9 Июля 2019
Россия

РФ не грозит потеря рабочих мест от внедрения искусственного интеллекта

РФ не грозит потеря рабочих мест от внедрения искусственного интеллекта

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, выступил на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Ведущий Джон Дефтериос (CNN) спросил, каким образом РФ применяет развитие искусственного интеллекта.

«Мы много говорим об искусственном интеллекте, а понимаем разное. Пришли к выводу, что в основе  — человеческий интеллект, который программирует алгоритмы, а машины подчиняются», — ответил Мантуров.

По его словам, примерно десять процентов российских компаний активно внедряют современные автоматизированные продукты, а 40 процентов компаний потенциально готовы к этому, готовы адаптировать современные подходы к модернизации. Однако около 50 процентов не готовы внедрять цифровой формат в производство. 

«Нам не грозит потеря рабочих мест. Мы видим дефицит рабочей силы. Дефицит по рабочим специальностям. Пять лет назад РФ имела серьезную проблему, но последние два года заметна тенденция на улучшение. К 2030 году исчезнут около 100 профессий, но появится порядка 100 новых», — резюмировал глава Минпромторга.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #мантуров #иннопром

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