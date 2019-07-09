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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
16:32   9 Июля 2019
Весь мир

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит повышать уровень обогащения урана, если «Евротройка» выполнит свои обязательства. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Ирана в Китае Мохаммада Кешаварз-Заде. 

По словам посла, Иран не нарушал Совместный всеобъемлющий план действий. 

«Иран, как участник СВПД, сдерживался целый год после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки, мы пытались сохранить соглашение, но, к сожалению, «европейская тройка» не выполнила свои общения, поэтому Иран заявил о том, что в отношении СВПД будет придерживаться политики «чем меньше, тем меньше», — заявил дипломат.

Он отметил, что по договору Иран имеет право на определенные действия. Обогащение урана не является нарушением СВПД, заявил посол. 

Мохаммад Кешаварз-Заде считает, что если «Евротройка» выполнит обещания, в частности по поводу закупок нефти из Ирана, создания банковских каналов, а также по торговле с Ираном, в таком случае иранская сторона прекратит активное обогащение урана.

Он подчеркнул, что отныне все зависит от европейской тройки, а также от того, выполнят ли они свои обязательства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#иран #политика #весь мир #свпд

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