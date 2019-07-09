Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит повышать уровень обогащения урана, если «Евротройка» выполнит свои обязательства. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Ирана в Китае Мохаммада Кешаварз-Заде.

По словам посла, Иран не нарушал Совместный всеобъемлющий план действий.

«Иран, как участник СВПД, сдерживался целый год после того, как США в одностороннем порядке вышли из сделки, мы пытались сохранить соглашение, но, к сожалению, «европейская тройка» не выполнила свои общения, поэтому Иран заявил о том, что в отношении СВПД будет придерживаться политики «чем меньше, тем меньше», — заявил дипломат.

Он отметил, что по договору Иран имеет право на определенные действия. Обогащение урана не является нарушением СВПД, заявил посол.

Мохаммад Кешаварз-Заде считает, что если «Евротройка» выполнит обещания, в частности по поводу закупок нефти из Ирана, создания банковских каналов, а также по торговле с Ираном, в таком случае иранская сторона прекратит активное обогащение урана.

Он подчеркнул, что отныне все зависит от европейской тройки, а также от того, выполнят ли они свои обязательства.