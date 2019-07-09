Госдума не будет отзывать заявление о санкциях против Грузии после слов Путина

Госдума не будет отзывать заявление по санкциям в отношении Грузии после слов президента РФ Владимира Путина, заявил депутат от КПРФ Леонид Калашников. По его словам, документ дает право Кабмину разрабатывать ответные меры при необходимости.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 июля. Накануне нижняя палата парламента единогласно приняла заявление к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о возможных дополнительных экономических мерах из-за «непрекращающихся антироссийских провокаций» в Грузии.

При этом президент РФ Владимир Путин инициативу не поддержал. Глава государства заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений не стоит вводить антигрузинские санкции.

«Нет, (Госдума) не будет отзывать. Мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому,.. если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры», — заявил Калашников.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В июне в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, которые привели к приостановке авиасообщения между странами.

Телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в авторской программе «P.S» разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ и его родителей. Высказывания журналиста осудили президент и премьер, Грузии, МИД страны расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.