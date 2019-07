Первое издание «Евгения Онегина» продали в Лондоне почти за полмиллиона фунтов стерлингов

Первое выпущенное издание романа в стихах «Евгений Онегин» под авторством Александра Пушкина пустили с молотка на лондонском аукционе Christie's 9 июля.

Специалисты оценили стоимость книги в 120–160 тысяч фунтов стерлингов, однако ее продали почти в четыре раза дороже — за 467,2 тысячи фунтов. В переводе на российскую валюту сумма составляет порядка 38 миллионов рублей.

Специалист по книгам и рукописям Барбара Скальвини отметила, что издание «Евгения Онегина», которое выпустила типография Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, — «настоящая библиографическая редкость». Лот собрал все три части произведения, а первая глава романа и вовсе имеет оригинальный переплет.

Stop! Books and Manuscripts Specialist Barbara Scalvini explains #WhatIsAClassic: ‘Rare first edition in all three parts, of the most important work in Russian literature, Alexander Pushkin's masterpiece ‘Evgenii Onegin’ #ClassicWeekLondon #OutWithTheNew https://t.co/clz6biZuu8 pic.twitter.com/plMYP7uZzs