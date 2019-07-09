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16:27   9 Июля 2019
Весь мир

Первое издание «Евгения Онегина» продали в Лондоне почти за полмиллиона фунтов стерлингов

Первое издание «Евгения Онегина» продали в Лондоне почти за полмиллиона фунтов стерлингов

Первое выпущенное издание романа в стихах «Евгений Онегин» под авторством Александра Пушкина пустили с молотка на лондонском аукционе Christie's 9 июля.

Специалисты оценили стоимость книги в 120–160 тысяч фунтов стерлингов, однако ее продали почти в четыре раза дороже — за 467,2 тысячи фунтов. В переводе на российскую валюту сумма составляет порядка 38 миллионов рублей.

Специалист по книгам и рукописям Барбара Скальвини отметила, что издание «Евгения Онегина», которое выпустила типография Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, — «настоящая библиографическая редкость». Лот собрал все три части произведения, а первая глава романа и вовсе имеет оригинальный переплет.

На торгах «Золотой век русской литературы» были выставлены свыше 120 редких печатных изданий, которые ранее хранились в частных коллекциях Европы.

Первое издание «Евгения Онегина» продали в Лондоне почти за полмиллиона фунтов стерлингов

Так, первое издание книги Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», изначально оценивавшееся в 70–90 тысяч, ушло с молотка за 175 тысяч фунтов стерлингов. На аукционе также присутствовали сборник стихотворений Афанасия Фета «Лирический пантеон» и еще одно произведение Пушкина — «Руслан и Людмила». Их продали за 100 и 143,7 тысяч фунтов соответственно.

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Автор: Анна Манц
#лондон #книга #аукцион #гоголь #пушкин

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