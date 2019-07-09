Минпромторг выступил за разработку суперконденсаторов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, выступил на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам главы Минпромторга, Германия отказывается от атомной энергетики и закупает уголь.

«У Норвегии 98 процентов энергобаланса — ветроэнергетика. Самая чистая в экологическом плане страна. Она может позволить себе внедрение электродвижения. В РФ пока 0.001 процента производства электромобилей, поэтому мы заинтересованы в развитии этой технологии. Сегодня обсуждали эту тему с коллегами по ЕАЭС и пришли к выводу, что нужно разрабатывать суперконденсаторы . В это мы будем вкладываться», — сказал Мантуров.