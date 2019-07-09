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 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
Выборы президента Румынии назначили на 10 ноября

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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
15:59   9 Июля 2019
Россия

Минпромторг выступил за разработку суперконденсаторов

Минпромторг выступил за разработку суперконденсаторов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, выступил на втором глобальном саммите  по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам главы Минпромторга, Германия отказывается от атомной энергетики и закупает уголь.

«У Норвегии 98 процентов энергобаланса  — ветроэнергетика. Самая чистая в экологическом плане страна. Она может позволить себе внедрение электродвижения. В РФ пока 0.001 процента производства электромобилей, поэтому мы заинтересованы в развитии этой технологии. Сегодня обсуждали эту тему с коллегами по ЕАЭС и пришли к выводу, что нужно разрабатывать суперконденсаторы . В это мы будем вкладываться», — сказал Мантуров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#германия #энергетика #мантуров #иннопром

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