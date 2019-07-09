РФ стабильно стоит на рельсах развития промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам главы Минпромторга, главная тема заседания — природободобные технологии.

«Это не новое направление. Технологии в основном имитируют элементы животного и растительного мира. Например, покрытие антикоррозийное для судов — чешуя акулы. Солнечная энергия — фотосинтез. Когда вы спрашиваете, куда будем двигаться дальше, мы как страна, которая стабильно стоит на рельсах развития промышленности, никак не отстаем от ведущих держав, производящих технологи», — сказал Мантуров.