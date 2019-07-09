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 Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области

Оказание почтовых услуг возобновили в зоне паводка в Иркутской области
Савченко хотят лишить звания Героя Украины

Савченко хотят лишить звания Героя Украины

 Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу
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Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»

Иран прекратит обогащать уран после выполнения обязательств «Евротройкой»
15:51   9 Июля 2019
Россия

РФ стабильно стоит на рельсах развития промышленности

РФ стабильно стоит на рельсах развития промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник, 9 июля, прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на втором глобальном саммите  по производству и индустриализации в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». По словам главы Минпромторга, главная тема заседания — природободобные технологии.

«Это не новое направление. Технологии в основном имитируют элементы животного и растительного мира. Например, покрытие антикоррозийное для судов — чешуя акулы. Солнечная энергия — фотосинтез.  Когда вы спрашиваете, куда будем двигаться дальше, мы как страна, которая стабильно стоит на рельсах развития промышленности, никак не отстаем от ведущих держав, производящих технологи», — сказал Мантуров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #мантуров #иннопром

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