Более 400 пилотов отстранили от полетов за последний год в России

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в России за последний год были отстранены от полетов более 420 пилотов. Подготовка летного состава гражданской авиации остается одним из ключевых вопросов. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.

Во вторник официальный представитель Генпрокуртуры прокомментировал ситуацию с пилотами во время передачи «Вопрос с пристрастием» на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».

По словам Куренного, уровень подготовки пилотов остается ключевым вопросом. Прокуратура проводит целевые проверки учебных заведений гражданской авиации.

«Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — заявил он.

Генпрокурор России Юрий Чайка ранее заявил, что за два года по итогам прокурорских проверок от полетов были отстранены 550 пилотов.